Проза, стихи, песни

Когда чего-то сильно захотев,Ты начинаешь путь к своей мечте.Берёшь свой меч и на коня взлетев,Ещё не понимаешь, что и где.Прямого нет пути, кривых дорог не счесть,Найти свою, нам не всегда дано.То ров глубокий и его не перейти.А то на пол пути вступил в г-но.Идёшь по грудь в воде, пытаешься влезть в щельНо резко вдруг, приходит понимание,Важна дорога, а не цель.И достижение - слаще обладания.А в это время открывают дверь,Зовут войти, похоже даже рады.И ты стоишь уже в конце пути,Достигнув, знаешь, что тебе - не надо.Такой вот парадокс. И новый день, готовит новый путь.И снова, призрачная цель, Тревожит мозг и не даёт уснуть.