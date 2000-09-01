evheniia86

Переводчик английского

Вид занятости:

Неполная занятость, удалённая работа

Категории:

Переводческая деятельность, образование,наука СМИ, издательство, полиграфия

Контактная информация:

Электронная почта – [email protected]

Телефон -+380664889354

Опыт работы:

Преподаватель английского языка (сейчас в отпуске по уходу за ребёнком)

с 07.2006 до сих пор (14 лет)

Образовательные услуги:

Херсонский государственный университет, Херсон

Преподаватель английского языка у студентов филологов и студентов разных специальностей

(музыкантов, спортсменов, художников,хореографов, биологов, математиков, экономистов, юристов и т.д.)

Образование:

Высшее, с 09.2000 по 07.2006 (5 лет 10 месяцев)

Херсонский государственный университет

Факультет филологии и журналистики(Магистр)

Факультет иностранной филологии (Магистр)

Участник научных семинаров и конференций,автор научных статей, методических рекомендаций по преподаванию английского

языка, разработчик комплексов заданий для изучения английского языка и т.п.

Профессиональные и другие навыки, навыки работы с компьютером:

Основные программы Microsoft Office.

Знание языков:

Английский — свободно

Русский — свободно

Украинский — свободно

Дополнительная информация:

Выполняю удалённо перевод текстов любой сложности. Любые языковые группы – английский,

русский, украинский. Контрольные работы для школьников и студентов и т.п.

Имею опыт преподавания в ВУЗе. Качество гарантирую.

На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком.

Работу выполню дистанционно! Задание можно пересылать по почте, оплата на карту.

Детали можно уточнить в переписке или по телефону. Цена договорная. Зависит от сложности и

объёма задания.

Не готова к онлайн деятельности, но с удовольствием рассмотрю другие возможные варианты!