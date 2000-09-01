evheniia86

Переводчик английского
Вид занятости:
Неполная занятость, удалённая работа
Категории:
Переводческая деятельность, образование,наука СМИ, издательство, полиграфия
Контактная информация:
Электронная почта – [email protected]
Телефон -+380664889354
Опыт работы:
Преподаватель английского языка (сейчас в отпуске по уходу за ребёнком)
с 07.2006 до сих пор (14 лет)
Образовательные услуги:
Херсонский государственный университет, Херсон
Преподаватель английского языка у студентов филологов и студентов разных специальностей
(музыкантов, спортсменов, художников,хореографов, биологов, математиков, экономистов, юристов и т.д.)
Образование:
Высшее, с 09.2000 по 07.2006 (5 лет 10 месяцев)
Херсонский государственный университет
Факультет филологии и журналистики(Магистр)
Факультет иностранной филологии (Магистр)
Участник научных семинаров и конференций,автор научных статей, методических рекомендаций по преподаванию английского
языка, разработчик комплексов заданий для изучения английского языка и т.п.
Профессиональные и другие навыки, навыки работы с компьютером:
Основные программы Microsoft Office.
Знание языков:
Английский — свободно
Русский — свободно
Украинский — свободно
Дополнительная информация:
Выполняю удалённо перевод текстов любой сложности. Любые языковые группы – английский,
русский, украинский. Контрольные работы для школьников и студентов и т.п.
Имею опыт преподавания в ВУЗе. Качество гарантирую.
На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком.
Работу выполню дистанционно! Задание можно пересылать по почте, оплата на карту.
Детали можно уточнить в переписке или по телефону. Цена договорная. Зависит от сложности и
объёма задания.
Не готова к онлайн деятельности, но с удовольствием рассмотрю другие возможные варианты!