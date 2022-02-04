ДЕЛАЮ КРУТОЙ ДИЗАЙН САЙТОВ, ЛОГО, ВИЗИТОК, БАННЕРОВ! ЗАКАЗЫВАЙ СКОРЕЕ - ОСТАНЕШЬСЯ ДОВОЛЕН!

Всем привет! Меня зовут Евгений и я помогу сделать ваш бизнес в интернете удобным и привлекательным. Я занимаюсь графическим и web-дизайном.

Занимаюсь созданием с нуля, или по вашим прототипам, дизайна корпоративных сайтов, порталов, лендингов, интернет-магазинов, логотипов, визитных карточек и всего, что с этим связано. От Вас потребуется четкое описание своей идеи, или ТЗ. Если этого нет - не беда. Я подготовлю для Вас бриф, чтобы помочь изложить свои мысли четко и понятно! В свою очередь я максимально быстро и круто сделаю свою работу!

Вы точно останетесь довольны! И я уверен, захотите сотрудничать в дальнейшем.

Жду Ваших заказов! 

Оставляю свои контакты для связи: LINKEDIN

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