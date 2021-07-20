2д художник, художник-иллюстратор

Приветствую, дорогой искатель. Меня зовут Ольга, я 2д художник, художник-иллюстратор, рада знакомству. Если у вас есть идея которую нужно воплотить в жизнь, мои художественные навыки к вашим услугам. В основном работаю в программе Adobe Photoshop, хотя есть опыт работы и в других графических редакторах. Рисую персонажей, книжные иллюстрации, стикеры, комиксы, логотипы. Помимо digital также работаю с традиционными материалами: масло, акрил, акварель, карандаши.

После предоставленного ТЗ от заказчика, делаю наброски, утверждаем проект. В течении работы связываемся, за надобностью вносим коррективы.

Instagram: https://instagram.com/evirol.olga?igshid=1f4rwtilset4h