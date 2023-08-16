Как выпускница финансового университета со специальностью финансовый аналитик, у меня есть глубокие знания в области анализа финансовой информации, оценки инвестиционных возможностей, написания творческих работ и докладов. Обладаю такими важными личными качествами как адаптивность и способность к быстрому обучению. Испытываю огромное желание помогать другим студентам преодолевать сложности в учебе, используя свои знания и опыт, а так же помогая студентам, я могу создавать себе репутацию эксперта в области финансов и образования