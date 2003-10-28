eweeew

Евгения eweeew

 
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Безупречная работа -- быстро и качественно!

Если Вы хотите получить качественный результат, то это ко мне!

Мои характеристики:

  • Свободно владею английским, немецким и польским языками. Выполняю заказы на перевод текстов на разные темы.
  • Имею большой опыт работы с текстами: набор, перевод, редактирование, эстетичное оформление.
  • Есть опыт в написании статьей по гуманитарным сферам деятельности (литература, история и т.д).
  • Также долгое время нахожусь в отрасли рерайтинга и копирайтинга, набора текста с фотоматериалов ,сканов документов, рукописных материалов(книг, газет, рекламных объявлений)
Моя главная особенность -- это работа на результат. No pain, no gain!

Буду рада сотрудничеству!