Безупречная работа -- быстро и качественно!
Если Вы хотите получить качественный результат, то это ко мне!
Мои характеристики:
- Свободно владею английским, немецким и польским языками. Выполняю заказы на перевод текстов на разные темы.
- Имею большой опыт работы с текстами: набор, перевод, редактирование, эстетичное оформление.
- Есть опыт в написании статьей по гуманитарным сферам деятельности (литература, история и т.д).
- Также долгое время нахожусь в отрасли рерайтинга и копирайтинга, набора текста с фотоматериалов ,сканов документов, рукописных материалов(книг, газет, рекламных объявлений)