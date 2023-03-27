exp_diz_00120230

Александр exp_diz_00120230

 
33 годаУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Рекламные баннеры на любую тему!

Моя основная специализация - анимация и дизайн баннеров на любую тематику. Делаю яркие, интересные, хорошо продающие иллюстрации и динамическую анимацию в любом формате. Подбираю самые лучшие эффекты, разрабатываю креативные сценарии, а также тексты для баннеров. Перед предложением готового варианта тщательно анализирую каждую деталь. Предоставлю вам качественную и действенную баннерную рекламу, которая будет способствовать быстрому продвижению вашего бизнеса. Опыт работы в графическом дизайне - 8 лет.

Стиль моей работы:

Прежде всего я внимательно изучаю требования заказчика и согласовываю с ним сроки проекта. Всегда учитываю пожелания к заданиям. Обязательно соблюдаю deadline. При возникновении форсмажорных обстоятельств, своевременно информирую об этом.

Предлагаю вам наилучшие решения баннерной рекламы, которые помогут быстрому развитию компании или частной предпринимательской деятельности!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ivansilaev
43 годаРоссия
10 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
9 месяцев назад
Баннер для сайта
Александр всё сделал в лучшем виде и в срок! Спасибо
Спасибо за сотрудничество Ивану. Понравилась работа с ним. Рекомендую!
Ответный отзыв