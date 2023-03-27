Моя основная специализация - анимация и дизайн баннеров на любую тематику. Делаю яркие, интересные, хорошо продающие иллюстрации и динамическую анимацию в любом формате. Подбираю самые лучшие эффекты, разрабатываю креативные сценарии, а также тексты для баннеров. Перед предложением готового варианта тщательно анализирую каждую деталь. Предоставлю вам качественную и действенную баннерную рекламу, которая будет способствовать быстрому продвижению вашего бизнеса. Опыт работы в графическом дизайне - 8 лет.
Стиль моей работы:
Прежде всего я внимательно изучаю требования заказчика и согласовываю с ним сроки проекта. Всегда учитываю пожелания к заданиям. Обязательно соблюдаю deadline. При возникновении форсмажорных обстоятельств, своевременно информирую об этом.
Предлагаю вам наилучшие решения баннерной рекламы, которые помогут быстрому развитию компании или частной предпринимательской деятельности!
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