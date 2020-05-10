extazzz181

Дизайнер/Designer

Здравствуйте! Меня зовут Ринат, и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 6 лет, в основном, сотрудничаю с клиентами из США и вполне успешно.

Вот малая часть моих работ:

https://imgur.com/a/vtTKMhT

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что

предлагают обычно в рунете, уровень намного выше (убедитесь сами в процессе сотрудничества). Сделаю быстро,

качественно, и даже дешевле чем у многих сторонних фрилансеров!

Так же я занимаюсь дизайном:

· Баннеров - https://imgur.com/a/LPOIlRw

· Визиток - https://imgur.com/a/5kTFUju

· Эксклюзивных обложек и шапок под сайт - https://imgur.com/a/lAIcjcX

· Любые работы по обработке изображений в графическом

редакторе Photoshop - https://imgur.com/a/LiCwZRL

Разумеется, это лишь верхушка айсберга.

Если возникнут вопросы – пишите!

С Уважением, Ринат.

Мой личный телеграмм для связи: @extazzz1811 (тут намного быстрее отвечаю)