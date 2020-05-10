extazzz181

Здравствуйте! Меня зовут Ринат, и я занимаюсь разработкой лого на протяжении 6 лет, в основном, сотрудничаю с клиентами из США и вполне успешно.
Вот малая часть моих работ:
Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что
предлагают обычно в рунете, уровень намного выше (убедитесь сами в процессе сотрудничества). Сделаю быстро,
качественно, и даже дешевле чем у многих сторонних фрилансеров!
Так же я занимаюсь дизайном:
· Баннеров - https://imgur.com/a/LPOIlRw
· Визиток - https://imgur.com/a/5kTFUju
· Эксклюзивных обложек и шапок под сайт - https://imgur.com/a/lAIcjcX
· Любые работы по обработке изображений в графическом
редакторе Photoshop - https://imgur.com/a/LiCwZRL
Разумеется, это лишь верхушка айсберга.
Если возникнут вопросы – пишите!
С Уважением, Ринат.
Мой личный телеграмм для связи: @extazzz1811 (тут намного быстрее отвечаю)