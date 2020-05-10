extazzz181

Ринат Масеев extazzz181

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнер/Designer

Здравствуйте! Меня зовут Ринат, и я занимаюсь разработкой лого на протяжении лет, в основном, сотрудничаю с  клиентами из США и вполне успешно.

Вот малая часть моих работ: 

https://imgur.com/a/vtTKMhT

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что

предлагают обычно в рунете, уровень намного выше (убедитесь сами в процессе сотрудничества). Сделаю быстро,

качественно, и даже дешевле чем у многих сторонних фрилансеров! 

Так же я занимаюсь дизайном:

· Баннеров https://imgur.com/a/LPOIlRw

· Визиток https://imgur.com/a/5kTFUju

· Эксклюзивных обложек и шапок под сайт https://imgur.com/a/lAIcjcX

· Любые работы по обработке изображений в графическом

редакторе Photoshop - https://imgur.com/a/LiCwZRL

Разумеется, это лишь верхушка айсберга.

Если возникнут вопросы – пишите!

С Уважением, Ринат.

 

Мой личный телеграмм для связи: @extazzz1811  (тут намного быстрее отвечаю) 