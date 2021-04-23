Александр Карсунцев extremelisicaextremelisica
34 годаРоссия/Сызрань
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный дизайн сайтов любой сложности 💫
Приветствую!
Меня зовут Александр.
Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин
Работаю в Figma, владею Photoshop, умею анимировать интерфейсы, рисовать иконки
✍ Бесплатные корректировки, довожу дело до конца, без лишних затрат
類 Внимательно подхожу к каждой задачи, на связи с заказчиком 24 часа
Работаю без выходных, но с небольшими перерывами
Мои специализации:- Landing Page (UI/UX)
- Веб-дизайн
- Интернет магазины
- Корпоративные сайты
- Сайты «под ключ»
- Баннеры
Контакты:Behance (Портфолио): https://www.behance.net/extremelis4b1e
Telegram: Karsun_a
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет магазин специальной химии72 просмотра
- Промо бургера Биг Маг68 просмотров
- Интернет магазин (карточка товара)66 просмотров
- Промо Braun (машинка для стрижки бороды)81 просмотр