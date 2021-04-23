Современный дизайн сайтов любой сложности 💫

Приветствую!

Меня зовут Александр.

Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА и задачу клиента, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин

Работаю в Figma, владею Photoshop, умею анимировать интерфейсы, рисовать иконки

✍ Бесплатные корректировки, довожу дело до конца, без лишних затрат

類 Внимательно подхожу к каждой задачи, на связи с заказчиком 24 часа

‍ Работаю без выходных, но с небольшими перерывами

Мои специализации:

- Landing Page (UI/UX)

- Веб-дизайн

- Интернет магазины

- Корпоративные сайты

- Сайты «под ключ»

- Баннеры

Контакты:

Telegram: Karsun_a