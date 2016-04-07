Рекламные ролики, заставки, фильмы, инфографика.

Снимаю и монтирую видео-фильмы.

Опыт работы с видео более 5 лет, все они прошли на телевидении.

Реклама, заставки, презентации, инфографика -делаю всё)

Соблюдаю сроки, не завышаю цены.