Александр Свирский extroverticextrovertic
40 летБеларусь/Витебск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рекламные ролики, заставки, фильмы, инфографика.
Снимаю и монтирую видео-фильмы.
Опыт работы с видео более 5 лет, все они прошли на телевидении.
Реклама, заставки, презентации, инфографика -делаю всё)
Соблюдаю сроки, не завышаю цены.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анимация для английского художественного сервиса.213 просмотров
- Видеопрезентация туркменского портала Catalog.tm154 просмотра
- Рекламный ролик для evnt-агентства "ОТ Кутюр"154 просмотра
- Ролик для хоккейного клуба "Витебск"166 просмотров
- Рекламный ролик для интернет-гапермаркета 21 век135 просмотров
- Заставка для городского портала vitebsk.biz.124 просмотра
- Ролик для школы английского языка "lightEnglish"142 просмотра
- Рекламный ролик для ресторана "Усадьба"162 просмотра
- Ролик для ресторана "Усадьба"156 просмотров