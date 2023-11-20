eyezzonfire

ux / ui Designer

Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов, приложений, а также работаю с коммуникационными креативными проектами.

— Работала над сложными сайтами, веб-сервисами

— Создавала интерфейсы приложений и корпоративных порталов

— А также умею разрабатывать любую полиграфию



Мне интересны люди и я всегда стараюсь строить плодотворные отношения с командой и клиентами. У меня есть опыт работы в маркетинге и в создании контента, поэтому всегда удавалось найти общий язык с коллегами по цеху.