eyezzonfire

ux / ui Designer
Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов, приложений, а также работаю с коммуникационными креативными проектами.
— Работала над сложными сайтами, веб-сервисами
— Создавала интерфейсы приложений и корпоративных порталов
— А также умею разрабатывать любую полиграфию
Мне интересны люди и я всегда стараюсь строить плодотворные отношения с командой и клиентами. У меня есть опыт работы в маркетинге и в создании контента, поэтому всегда удавалось найти общий язык с коллегами по цеху.
Я против войны в Украине!