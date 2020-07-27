Дизайнер
Сейчас работаю дизайнером в холдинге компаний Cheif Project (Крупная сеть ресторанов и баров)
В мои рабочие задачи входит:
- Разработка фирменного стиля, логотипа, стилистики компании
- Дизайн фирменных продуктов (Упаковки, товаров)
- Оформление наружной рекламы (Баннеры, выклейки на окнах, рекламные вывески)
- Дизайн автомобилей, мотоциклов, грузовиков службы доставки
- Дизайн печатной продукции различных типов
- Оформление различной интернет рекламы (посты, истории, статьи)
Использую и имею большой опыт работы в программах:
Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe After Effects
Также
Sony Vegas, Movavi, Final Cut
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