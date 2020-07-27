Дизайнер

Сейчас работаю дизайнером в холдинге компаний Cheif Project (Крупная сеть ресторанов и баров)

В мои рабочие задачи входит:

Разработка фирменного стиля, логотипа, стилистики компании

Дизайн фирменных продуктов (Упаковки, товаров)

Оформление наружной рекламы (Баннеры, выклейки на окнах, рекламные вывески)

Дизайн автомобилей, мотоциклов, грузовиков службы доставки

Дизайн печатной продукции различных типов

Оформление различной интернет рекламы (посты, истории, статьи)

Также имею опыт работы в сфере видеомонтажа и моушендизайна

Использую и имею большой опыт работы в программах:

Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe After Effects

Также

Sony Vegas, Movavi, Final Cut