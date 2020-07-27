f1n4ly

Данил f1n4ly

 
26 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер

Сейчас работаю дизайнером в холдинге компаний Cheif Project (Крупная сеть ресторанов и баров)

В мои рабочие задачи входит:

  • Разработка фирменного стиля, логотипа, стилистики компании
  • Дизайн фирменных продуктов (Упаковки, товаров)
  • Оформление наружной рекламы (Баннеры, выклейки на окнах, рекламные вывески)
  • Дизайн автомобилей, мотоциклов, грузовиков службы доставки
  • Дизайн печатной продукции различных типов
  • Оформление различной интернет рекламы (посты, истории, статьи)
Также имею опыт работы в сфере видеомонтажа и моушендизайна

Использую и имею большой опыт работы в программах:

Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe After Effects

Также

Sony Vegas, Movavi, Final Cut