Юрков Сергей3D-дизайнер, от 5000 грн/мес., удаленная работа

Дата рождения:11 декабря 1990 (23 года)Город:Донецк

Цель Самосовершенствоваться, изучать и познавать все новое - необходимое для моей профессии .

Фаворит голд (ювелирное производство)

Разработка дизайна изделия , моделирование изделия с минимально доступными весами , подготовка к печати , визуализация изделия

3D дизайнер с 09.2014 по наст. время (2 месяца)

золото скифов (частная мастерская) (ювелирное производство)

Моделирование точных копий изделий, подготовка к печати, визуализация готовых изделий

3d дизайнер с 05.2011 по 10.2014 (3 года 5 месяцев)

ооо юз багет (ювелирное производство)

моделирование изделий в программе rhino, matrix, подготовка к печати на solidscape с помощью magik. видение базы данных

ОбразованиеСреднеес 10.2008 по 06.2011

КА Шаг, Донецк.

обучался по специальности профессиональная компьютерная графика и вэб дизайн.

изучил пакет программ Adobe: Photoshop, illustrator, InDesign, After Effects, Flash и Autodesk: 3D max , maya, AutoCad