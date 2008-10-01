Юрков Сергей3D-дизайнер, от 5000 грн/мес., удаленная работа
Дата рождения:11 декабря 1990 (23 года)Город:Донецк
Цель Самосовершенствоваться, изучать и познавать все новое - необходимое для моей профессии .
Фаворит голд (ювелирное производство)
Разработка дизайна изделия , моделирование изделия с минимально доступными весами , подготовка к печати , визуализация изделия
3D дизайнер с 09.2014 по наст. время (2 месяца)
золото скифов (частная мастерская) (ювелирное производство)
Моделирование точных копий изделий, подготовка к печати, визуализация готовых изделий
3d дизайнер с 05.2011 по 10.2014 (3 года 5 месяцев)
ооо юз багет (ювелирное производство)
моделирование изделий в программе rhino, matrix, подготовка к печати на solidscape с помощью magik. видение базы данных
ОбразованиеСреднеес 10.2008 по 06.2011
КА Шаг, Донецк.
обучался по специальности профессиональная компьютерная графика и вэб дизайн.
изучил пакет программ Adobe: Photoshop, illustrator, InDesign, After Effects, Flash и Autodesk: 3D max , maya, AutoCad