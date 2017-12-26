fabius

Алексей fabius

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
9 баллов
7 лет назад
Перевести с французского на русский
Отличный заказчик, оплата вовремя, рекомендую
все хорошо
Ответный отзыв
daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Доработать сайт для гугла
Все отлично. Моментальная оплата, понятное ТЗ.
Четкий исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв