РАбота над сайтом. - обновить drupal 7 до drupal 8 и все модули - привести к требованиям яндекс и гугл десктопную и мобильную версии.
- $35Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $12
Перевод текста с русского на итальянский язык. 5 страниц. 1000 руб. срок - завтра, к 10.00 (мск)Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $13
Сделать перевод текста документов с русского на итальянский. Объем – около 6 стр. Срок – завтра, к 9.00 (МСК). Оплата – 170 руб./стр. (1800 зн.).Закрыт6 лет назад
- $8
1 документ https://mb.planfix.ru/file/public/df2ff22096e3f730b9145caf0c3e313b 2 документ mb.planfix.ru/file/public... срок – в течение 2 часов. Оплата – 500 руб.Переводы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо расшифровать аудиозапись. Длительность 60 мин. Говорят на русском и немецком. Необходимо расшифровать только немецкий. В начале речи ставим тайм-код. Необходим профессионал с отличным знанием немецкого языка.Транскрибация4 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. подобрать запросы для страниц (семантическое ядро) и определить объем текста для страницы 2. организовать написание текста с помощью Адвего (оплачивается отдельно). 3. Разместить текст на сайте, оформить, подогнать конечные результаты под необходимые ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
сделать перевод диплома и приложения к диплому на китайский язык срок - завтра до 10.00. Бюджет обсуждается. Жду Ваши заявки.Закрыт7 лет назад
Ищем разработчика java, php, html5, опыт с друпал для доработки сайта. Жду ваши заявки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
не сложный текст 10 стр. 150 руб./стр. срок – завтра, до 10.00Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
6 документов по 1 странице сделать к 8 утра (по московскому времени)Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
6 документов по 1 странице. срок - завтра к 09.00 Жду Ваши заявки. Бюджет -1000 руб.Переводы6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Необходимо исправить 2 момента: 1. https://search.google.com/test/mobile-friendly?id=Kd2_jO6zCn3RH19MHWexuw 2. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.mashburo16.ru%2F Бюджет - 1500 руб. Срок - 24 часаВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую. Есть форма отправки сообщений с сайта Нужно: - drag&drop возможность прикрепления файлов к форме - чтобы файл загружался на дропбокс и в письме с сайта приходила ссылка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5000
Требуется 3 переводчика для постоянного сотрудничества. Тематики - финансовые документы, страхование, машиностроение. Общий объем более 5000 стр. Оплата — 100 руб./стр. (1800 зн.) От вас: ...Переводы22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Для доработки проекта (вебсервис) требуется программист со знанием Yii фреймворк. Требование к исполнителю – наличие реализованного на yii проекта. Информация о проекте и подробности в личных сообщениях.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Около 4 стр., несложный догоовор на предосталение услугЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо перевести текст с финского на русский. Объем: 1,5 – 2 стр.Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
требуется специалист по консульской легализации и апостилю способный расписать процесс консульской легализации и апостиля с помощью блок схемы и выпадающих меню, процедура должна быть описана в соответствии международными и российскими правилами ...Юридические услуги1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
вход – мультифон выход – sipnet бюджет 300 руб.Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо переделать скрипт исходник stenografistka точка ру / calc.html необходимо изменить: - защитить аналогично vosxod точка org - приделать форму заказа с отправкой на эл. почту, вкл. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад