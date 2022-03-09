facelesstheking

Андрей Король facelessthekingfacelesstheking
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Печатаю быстро, оцифровываю качественно, транскрибирую грамотно.
Доброе утро, день, вечер, ночь!:) Так как большую часть времени провожу за компьютером, смогу в кратчайшие сроки выполнять работу, не в зависимости от объема. Сам по себе человек ответственный и усидчивый, если берусь за работу, довожу до конца.! Оцифрую любой текст в файл, грамотность, пунктуацию и качество гарантирую:)
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