facelesstheking

Печатаю быстро, оцифровываю качественно, транскрибирую грамотно.

Доброе утро, день, вечер, ночь!:) Так как большую часть времени провожу за компьютером, смогу в кратчайшие сроки выполнять работу, не в зависимости от объема. Сам по себе человек ответственный и усидчивый, если берусь за работу, довожу до конца.! Оцифрую любой текст в файл, грамотность, пунктуацию и качество гарантирую:)