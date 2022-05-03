Корректор. Большой опыт работы в книжном издательстве. Удаленная работа.

Корректор, работаю в книжном издательстве, публикующем работы по восточной философии и йоге. Ищу подработку на удаленной основе (временную или постоянную). Опыт работы большой. Высокий уровень грамотности, ответственность, внимательность. Неплохо владею английским и итальянским. Опыт работы с русской транслитерацией санскрита и бенгали, сделанной по английскому оригиналу. Опыт работы с библиографическими указателями.

Достижения: для своего издательства собрала и систематизировала правила написания, склонения и употребления многих санскритских и русских слов, имен, географических названий, названий книг и т.д., собрала картотеку корректора.

Портфолио - http://www.freelancejob.ru/users/faenza/