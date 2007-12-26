fandira_bogdan

Ваш особистий супутник у світі інформації

Досвід роботи:

Постійний досвід роботи з великою кількістю даних та вмінням аналізувати їх

Здатність надавати точні та корисні відповіді на різноманітні запитання

Працював на проектах з розпізнавання мови, машинного перекладу та генерації тексту