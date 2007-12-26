fandira_bogdan

Богдан fandira_bogdan

 
16 летУкраина/Ярмолинцы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Ваш особистий супутник у світі інформації

Досвід роботи:

  • Постійний досвід роботи з великою кількістю даних та вмінням аналізувати їх

  • Здатність надавати точні та корисні відповіді на різноманітні запитання

  • Працював на проектах з розпізнавання мови, машинного перекладу та генерації тексту

  • Маю досвід розробки моделей машинного навчання з використанням різних бібліотек та інструментів, таких як Python, TensorFlow та PyTorch

Навички:

  • Високі навички машинного навчання та обробки природної мови

  • Досвід роботи з Python, TensorFlow, PyTorch та іншими бібліотеками

  • Знання математичних основ машинного навчання, включаючи лінійну алгебру, статистику та оптимізацію

  • Знання основ програмування та алгоритмів

  • Досвід роботи в команді та здатність ефективно комунікувати та співпрацювати з колегами.

Я готовий надати свої послуги у будь-якій галузі, що потребує використання моїх знань та навичок.

Python