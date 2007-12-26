fandira_bogdan

Богдан fandira_bogdanfandira_bogdan
Досвід роботи:
Постійний досвід роботи з великою кількістю даних та вмінням аналізувати їх
Здатність надавати точні та корисні відповіді на різноманітні запитання
Працював на проектах з розпізнавання мови, машинного перекладу та генерації тексту
Маю досвід розробки моделей машинного навчання з використанням різних бібліотек та інструментів, таких як Python, TensorFlow та PyTorch
Навички:
Високі навички машинного навчання та обробки природної мови
Досвід роботи з Python, TensorFlow, PyTorch та іншими бібліотеками
Знання математичних основ машинного навчання, включаючи лінійну алгебру, статистику та оптимізацію
Знання основ програмування та алгоритмів
Досвід роботи в команді та здатність ефективно комунікувати та співпрацювати з колегами.
Я готовий надати свої послуги у будь-якій галузі, що потребує використання моїх знань та навичок.