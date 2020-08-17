Сайты под ключ
Я веб-дизайнер с навыками вёрстки. В основном занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", но также могу выполнить какую-либо отдельную задачу (дизайн, вёрстка).
При разработке дизайна отталкиваюсь от маркетинговых тенденций, поэтому лендинги получаются продающими.
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$50
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Рекомендую Александра, как надежного исполнителя! Всё в срок, очень внимателен к деталям, все просьбы по докрутке выполнил, даже после оплаты помогал. Спасибо ему большое) Обращайтесь смело!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!