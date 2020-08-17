fandorin-mgk

Александр fandorin-mgk

 
36 летРоссия/Ишимбай
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты под ключ

Я веб-дизайнер с навыками вёрстки. В основном занимаюсь разработкой сайтов "под ключ", но также могу выполнить какую-либо отдельную задачу (дизайн, вёрстка). 

При разработке дизайна отталкиваюсь от маркетинговых тенденций, поэтому лендинги получаются продающими.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
irra24
Ирина 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга
Рекомендую Александра, как надежного исполнителя! Всё в срок, очень внимателен к деталям, все просьбы по докрутке выполнил, даже после оплаты помогал. Спасибо ему большое) Обращайтесь смело!
Очень приятный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую!
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