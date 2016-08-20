Я разрабатываю:

• красивые и качественные сайты

• иконки для сайтов и мобильных приложений

• логотипы для сайтов и полиграфии

• оказываю прочие дизайнерские услуги.

Не нарезаю html, хоть и о принципах html и css представление имею.