Я разрабатываю:
• красивые и качественные сайты
• иконки для сайтов и мобильных приложений
• логотипы для сайтов и полиграфии
• оказываю прочие дизайнерские услуги.
Не нарезаю html, хоть и о принципах html и css представление имею.
Портфолио
- Alreader for android210 просмотров
- Анимированные иконки для сайта570 просмотров
- Сайт Wellness134 просмотра
- Сайт КА "Персонал"149 просмотров
- Дизайн сайта ТРК "Рось"148 просмотров
- Логотип Аква-инсталл220 просмотров
- Юрцентр лого188 просмотров
- Логотип "Смартум"353 просмотра
- Студия дизайна интерьеров "Мотива"159 просмотров
- Alreader 2 для WM267 просмотров
- Иконки для медицинского ПО160 просмотров
- Иконки для женского портала159 просмотров