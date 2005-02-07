fanwwi_

Фарангиз fanwwi_

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
didgital artist

Привет, рада тебя видеть, я didgital художник, рисую в разных стилях, на заказ, начиная с флед иллюстраций, заканчивая стикерпаками и персонажами. Умею создавать также стильные презентации, со всем работающим функционалом(p.s. смотрите работы в портфолио)

ТЕЛЕФОН +996 553 828 710

Портфолио

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Презентации
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
#646
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $15от 3 дней
#1229