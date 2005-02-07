didgital artist

Привет, рада тебя видеть, я didgital художник, рисую в разных стилях, на заказ, начиная с флед иллюстраций, заканчивая стикерпаками и персонажами. Умею создавать также стильные презентации, со всем работающим функционалом(p.s. смотрите работы в портфолио)

ТЕЛЕФОН +996 553 828 710