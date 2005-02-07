didgital artist
Привет, рада тебя видеть, я didgital художник, рисую в разных стилях, на заказ, начиная с флед иллюстраций, заканчивая стикерпаками и персонажами. Умею создавать также стильные презентации, со всем работающим функционалом(p.s. смотрите работы в портфолио)
ТЕЛЕФОН +996 553 828 710
Портфолио
- Game presentationнет просмотров
- Data Scienceнет просмотров
- Notnicнет просмотров
- Futuristicнет просмотров
- Презентация о технологияхнет просмотров
- Супер кубынет просмотров
- Spider Gvenнет просмотров
- Sunriseнет просмотров
- Переделанные персонажи из мультиковнет просмотров
- Летние стикерынет просмотров
- Аниме(emotions)нет просмотров
- Натюрморт(чб)нет просмотров
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $30от 3 дней
#646
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $15от 3 дней
#1229