Front End Developer
КТО Я?
Являюсь джуниор фронт энд разработчиком. Тяга к фронт разработке появилась примерно 4 года назад, что и привело меня к активному изучению этой сферы, где намереваюсь стать профессионалом своего дела
МОЙ СТЕК.
Умело владею:
- HTML
- CSS
- Препроцессором SASS/SCSS
- Javascript
Касательно библиотеки React.js, которая активно используется в множестве сайтов, тоже входит в мой стек и сферу интересов. Следовательно я могу использовать такие библиотеки под React.js и не только как:
- React-router
- React-Formik
- Ant design
- Redux
- Redux-thunk
- Axios
Портфолио
- Сайт для коучинга96 просмотров
- Адаптивный сайт с слайдером и аккордеоном87 просмотров