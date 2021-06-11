Front End Developer

КТО Я?

Являюсь джуниор фронт энд разработчиком. Тяга к фронт разработке появилась примерно 4 года назад, что и привело меня к активному изучению этой сферы, где намереваюсь стать профессионалом своего дела

МОЙ СТЕК.

Умело владею:

HTML

CSS

Препроцессором SASS/SCSS

К вышеуказанным можно добавить хорошее понимание CSSЭтот стек помогает мне верстать адаптивные сайты быстро и качественно.Также

Javascript

который приведет ваш сайт в движение и поможет реализовать конкретный функционал, если для этого есть необходимость.

Касательно библиотеки React.js, которая активно используется в множестве сайтов, тоже входит в мой стек и сферу интересов. Следовательно я могу использовать такие библиотеки под React.js и не только как: