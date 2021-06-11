farideliyev

Фарид Алиев farideliyev

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Front End Developer

КТО Я?

Являюсь джуниор фронт энд разработчиком. Тяга к фронт разработке появилась примерно 4 года назад, что и привело меня к активному изучению этой сферы, где намереваюсь стать профессионалом своего дела

МОЙ СТЕК.

Умело владею:

  • HTML
  • CSS
  • Препроцессором SASS/SCSS
К вышеуказанным можно добавить хорошее понимание CSS FlexBox, GULP, BEM Этот стек помогает мне верстать адаптивные сайты быстро и качественно.Также

  • Javascript
который приведет ваш сайт в движение и поможет реализовать конкретный функционал, если для этого есть необходимость.

Касательно библиотеки React.js, которая активно используется в множестве сайтов, тоже входит в мой стек и сферу интересов. Следовательно я могу использовать такие библиотеки под React.js и не только как:

  • React-router
  • React-Formik
  • Ant design
  • Redux
  • Redux-thunk
  • Axios

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