Легко продаваемый сайты с качественный вёрсткой с индивидуальным подходом.

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Как превратить посетителей сайта в платёжеспособных покупателей? Первый очередь вам нужен сайт с качественный вёрсткой.

Преимущества работы со мной:

Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.

Всегда на связи, не пропадаю без предупреждения.

Работу сдаю точно в срок(в основном даже раньше заявленного срока).

Если это необходимо, готов присылать Вам промежуточные результаты работы так часто, как Вам понадобится.

Качественная вёрстка. Ваш сайт будет в равной степени хорошо выглядеть во всех браузерах, на экранах с любым разрешением и на различных устройствах, включая мобильные телефоны.

Довольный и постоянный клиент

﻿Деньги - Качественной работа без лишних доплаты ﻿

﻿Время ﻿- ﻿Минимум вопросов, максимум результата. ﻿

﻿Нервы ﻿ - ﻿Если не умею, не берусь делать.

Гарантия на вёрстку.

На весь мой код распространяется неограниченная гарантия. Если в будущем вдруг обнаружится баг — обязательно исправлю.

Бонусы.

Доработки - то, чего не было в изначальной задаче.

Не мои ошибки — правки, которые не требуют существенного времени — делаю также бесплатно. Если их много, то оцениваю эту работу отдельно по времени.

Telegram: @farik9797

E-mail: [email protected]

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

﻿Безналичный расчет﻿

WebMoney (WMZ, WMR)﻿

Яндекс деньги

окончательное решение по оплате принимается при общении с заказчиком

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