Легко продаваемый сайты с качественный вёрсткой с индивидуальным подходом.
Как превратить посетителей сайта в платёжеспособных покупателей? Первый очередь вам нужен сайт с качественный вёрсткой.
Преимущества работы со мной:
- Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.
- Всегда на связи, не пропадаю без предупреждения.
- Работу сдаю точно в срок(в основном даже раньше заявленного срока).
- Если это необходимо, готов присылать Вам промежуточные результаты работы так часто, как Вам понадобится.
- Качественная вёрстка. Ваш сайт будет в равной степени хорошо выглядеть во всех браузерах, на экранах с любым разрешением и на различных устройствах, включая мобильные телефоны.
- Довольный и постоянный клиент
Деньги - Качественной работа без лишних доплаты
Время - Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы - Если не умею, не берусь делать.
Гарантия на вёрстку.
На весь мой код распространяется неограниченная гарантия. Если в будущем вдруг обнаружится баг — обязательно исправлю.
Бонусы.
- Доработки - то, чего не было в изначальной задаче.
- Не мои ошибки — правки, которые не требуют существенного времени — делаю также бесплатно. Если их много, то оцениваю эту работу отдельно по времени.
Telegram: @farik9797
E-mail: [email protected]
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Безналичный расчет
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Яндекс деньги
- окончательное решение по оплате принимается при общении с заказчиком
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$3/час
от $80от 5 дней
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