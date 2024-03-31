farik9797

Абдумаджидов Фаррух farik9797

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Легко продаваемый сайты с качественный вёрсткой с индивидуальным подходом.

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Как превратить посетителей сайта в платёжеспособных покупателей? Первый очередь вам нужен сайт с качественный вёрсткой.

Преимущества работы со мной:

 

  • Чистый, грамотный, валидный и быстро работающий код.
  • Всегда на связи, не пропадаю без предупреждения.
  • Работу сдаю точно в срок(в основном даже раньше заявленного срока).
  • Если это необходимо, готов присылать Вам промежуточные результаты работы так часто, как Вам понадобится.
  • Качественная вёрстка. Ваш сайт будет в равной степени хорошо выглядеть во всех браузерах, на экранах с любым разрешением и на различных устройствах, включая мобильные телефоны.
  • Довольный и постоянный клиент
Работая со мной вы экономите то что дороже всего :

 

﻿Деньги - Качественной работа без лишних доплаты ﻿

﻿Время ﻿- ﻿Минимум вопросов, максимум результата. ﻿

﻿Нервы ﻿ - ﻿Если не умею, не берусь делать.

 

Гарантия на вёрстку.  

На весь мой код распространяется неограниченная гарантия. Если в будущем вдруг обнаружится баг — обязательно исправлю.

 

Бонусы.

 

  • Доработки - то, чего не было в изначальной задаче.
  • Не мои ошибки — правки, которые не требуют существенного времени — делаю также бесплатно.  Если их много, то оцениваю эту работу отдельно по времени.
Контакты:

Telegram: @farik9797

E-mail: [email protected]

 

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • ﻿Безналичный расчет﻿
  • WebMoney (WMZ, WMR)﻿
  • Яндекс деньги
  • окончательное решение по оплате принимается при общении с заказчиком
Люблю работать быстро, эффективно, качественно, предсказуемо и без проблем.

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