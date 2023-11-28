farrux4401

Web developer

FrontEnd разработкой занимаюсь более 2-х лет. При выполнении задания всегда интересуюсь мнением заказчика и предлагаю свои варианты. Переделаю все под ваше усмотрение, если вдруг что-то захотите поменять.

Мои навыки и знания в этой сфере:

1) HTML5;

2) CSS3

3) JavaScript (библиотека jQuery);

4) Bootstrap 4;

5) Flexbox;

6) Кроссбраузерность;

7) Адаптивность под все устройства;

Цены адекватные (больше важнее отзывы), сроки максимально сжатые. Делаю быстро, без задержек, чистый и читабельный код. После выполнения задания, проверяю:

1) На скорость (PageSpeed);

2) Валидатором W3C;