farrux4401

Web developer
FrontEnd разработкой занимаюсь более 2-х лет. При выполнении задания всегда интересуюсь мнением заказчика и предлагаю свои варианты. Переделаю все под ваше усмотрение, если вдруг что-то захотите поменять.
Мои навыки и знания в этой сфере:
1) HTML5;
2) CSS3
3) JavaScript (библиотека jQuery);
4) Bootstrap 4;
5) Flexbox;
6) Кроссбраузерность;
7) Адаптивность под все устройства;
Цены адекватные (больше важнее отзывы), сроки максимально сжатые. Делаю быстро, без задержек, чистый и читабельный код. После выполнения задания, проверяю:
1) На скорость (PageSpeed);
2) Валидатором W3C;