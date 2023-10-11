3d fashion artist

Меня зовут Оля и я digital fashion художник и основатель digital fashion bureau Glooch

https://instagram.com/glooch.who.youch



Большую часть своей жизни я занимаюсь дизайном и производством реальной и виртуальной одежды начиная с подросткового театра моды, заканчивая работой Арт-Директором на крупном производстве одежды и созданием своего диджитал бюро по производству 3д рекламных роликов и контента для брендов одежды и аксессуаров, AR примерок и т.д.



На данный момент я разрабатывала проекты для таких брендов как: Louis Vuitton, Nike, Paris Saint-Germain, The North Face, YZY, Balanciaga и многих других.



Давайте создавать вместе🖤