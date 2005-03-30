Фронтенд разработчик
Меня зовут Роман, я живу в городе Уфа, выбирая меня в качестве верстальщика вы получаете удобное, быстрое, а главное качественное выполнение вашего заказа. Также я бесплатно исправлю ошибки, которые мог упустить при работе, и внесу правки по вашему желанию.
Род занятий:
- Верстка сайтов ;
- Доработка готовой верстки;
- Адаптация верстки под мобильные устройства.
Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, БЭМ, Адаптивность, JQuery, Flexbox, Grid Layout.
Моя цель - предоставить максимально качественную и комфортную услугу своим клиентам.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка сайта "Oculus"6 просмотров
- Верстка сайта "HM Candler"3 просмотра
- Верстка лендинга4 просмотра
- Верстка лендинга1 просмотр
- Верстка сайта "Crystal Pro"2 просмотра
- Верстка сайта страхования1 просмотр