Фронтенд разработчик

Меня зовут Роман, я живу в городе Уфа, выбирая меня в качестве верстальщика вы получаете удобное, быстрое, а главное качественное выполнение вашего заказа. Также я бесплатно исправлю ошибки, которые мог упустить при работе, и внесу правки по вашему желанию.



Род занятий:

- Верстка сайтов ;

- Доработка готовой верстки;

- Адаптация верстки под мобильные устройства.



Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, БЭМ, Адаптивность, JQuery, Flexbox, Grid Layout.



Моя цель - предоставить максимально качественную и комфортную услугу своим клиентам.