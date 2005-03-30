fast_and_cheap58

Роман fast_and_cheap58

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Фронтенд разработчик

Меня зовут Роман, я живу в городе Уфа, выбирая меня в качестве верстальщика вы получаете удобное, быстрое, а главное качественное выполнение вашего заказа. Также я бесплатно исправлю ошибки, которые мог упустить при работе, и внесу правки по вашему желанию.

Род занятий:
- Верстка сайтов ;
- Доработка готовой верстки;
- Адаптация верстки под мобильные устройства.

Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, БЭМ, Адаптивность, JQuery, Flexbox, Grid Layout.

Моя цель - предоставить максимально качественную и комфортную услугу своим клиентам.

Портфолио