fastrans

Translations Fast fastrans

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Технический переводчик

    $500

    Требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов документации по электромеханике. Требования: профессионализм, отличное знание специальной терминологии, быстрое выполнение переводов, готовность выполнить тестовый перевод. Тарифы оплаты: до 3 USD/1800 зн. текста, в зависимости от ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчик английского языка

    Для долгосрочного сотрудничества на удалённой основе требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов в области финансово-аналитической и банковской документации. Требования: - профессионализм - отличное знание специальной терминологии - высокая скорость перевода - готовность выполнять срочные ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переводчик английского + польского языков

    $50

    Требуются переводчики английского+польского языков. Постоянная удаленная работа, высокий уровень оплаты (при соответствующем качестве работы). Обязателен опыт выполнения переводов техничкской тематики. Резюме с пометкой "переводчик английского + польского языка" высылайте на [email protected]

    Переводынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Переводчики немецкого

    $100

    Требуются переводчики немецкого языка. Требования: 1. Профессионализм, исполнительность, пунктуальность. 2. Опыт работы с экономической и банковской тематикой. 3. Знание и опыт работы с Trados или готовность к обучению работе с программой. Оплата: помесячная по объему выполненной работы из расчета: - ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Переводы в Trados

    Для долгосрочного сотрудничества на удалённой (внештатной) основе требуются высококвалифицированные переводчики различных языков c опытом переводов в различных областях. Обязательные требования: - профессионализм, - опыт переводов в различных областях знаний (приветствуется опыт работы в узкоспециальных тематиках) ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад