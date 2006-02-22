Требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов документации по электромеханике. Требования: профессионализм, отличное знание специальной терминологии, быстрое выполнение переводов, готовность выполнить тестовый перевод. Тарифы оплаты: до 3 USD/1800 зн. текста, в зависимости от ...
- $500Переводынет заявокЗакрыт16 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества на удалённой основе требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов в области финансово-аналитической и банковской документации. Требования: - профессионализм - отличное знание специальной терминологии - высокая скорость перевода - готовность выполнять срочные ...Переводы14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать сайт для бюро переводов, включая дизайн логотипа (шапку для страниц). Сайт на 5-6 страниц с одной-двумя формами. Предложения по стоимости лучше присылайте на e-mail [email protected]Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуются переводчики английского+польского языков. Постоянная удаленная работа, высокий уровень оплаты (при соответствующем качестве работы). Обязателен опыт выполнения переводов техничкской тематики. Резюме с пометкой "переводчик английского + польского языка" высылайте на [email protected]Переводынет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуются переводчики немецкого языка. Требования: 1. Профессионализм, исполнительность, пунктуальность. 2. Опыт работы с экономической и банковской тематикой. 3. Знание и опыт работы с Trados или готовность к обучению работе с программой. Оплата: помесячная по объему выполненной работы из расчета: - ...Переводынет заявокЗакрыт18 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества на удалённой (внештатной) основе требуются высококвалифицированные переводчики различных языков c опытом переводов в различных областях. Обязательные требования: - профессионализм, - опыт переводов в различных областях знаний (приветствуется опыт работы в узкоспециальных тематиках) ...Переводы14 заявокЗакрыт18 лет назад