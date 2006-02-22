Требуются переводчики немецкого языка. Требования: 1. Профессионализм, исполнительность, пунктуальность. 2. Опыт работы с экономической и банковской тематикой. 3. Знание и опыт работы с Trados или готовность к обучению работе с программой. Оплата: помесячная по объему выполненной работы из расчета: - ...