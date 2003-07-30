Фазлиддин Комилов fazliddinkomilovfazliddinkomilov
20 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет, я разработчик игр на unity и веб програмист на python
Основные навыки:
-Разработка игр с нуля на Unity3D/2D (опыт 2 года);
-Программирую на C#;
-Создание 3D-моделей voxel art;
-Создание спрайтовых анимаций в Spriter;
-Умение добавлять в игры уникальные механики
-Django Web програмирование
-Sqlite/Postgresql
-DjangoRestAPI
-Flask
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