Привет, я разработчик игр на unity и веб програмист на python

Основные навыки:

-Разработка игр с нуля на Unity3D/2D (опыт 2 года);

-Программирую на C#;

-Создание 3D-моделей voxel art;

-Создание спрайтовых анимаций в Spriter;

-Умение добавлять в игры уникальные механики

-Django Web програмирование

-Sqlite/Postgresql

-DjangoRestAPI

-Flask

мой инстаграм:

https://www.instagram.com/fazliddingames/