Дизайн веб-сайтов, создание фирменного стиля, создание логотипа.
Делаю качественно, предварительно показываю эскизы.
Рисую от руки.
Учился в ШАГе на дизайнера
HTML5...................+
CSS3.....................+
JavaScript...............-
Photoshop..............+
Dreamweaver..........+
Illustrator...............+
3DS MAX................+
Иконки и Пиксель-арт
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от $1
от 1 дня
#690
3D-графика
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от 2 дней
#886
Баннеры
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#1809
Дизайн сайтов
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#4857