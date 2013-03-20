fedan

Андрей fedan

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайн веб-сайтов, создание фирменного стиля, создание логотипа.

Делаю качественно, предварительно показываю эскизы.

Рисую от руки.

Учился в ШАГе на дизайнера

HTML5...................+

CSS3.....................+

JavaScript...............-

Photoshop..............+

Dreamweaver..........+

Illustrator...............+

3DS MAX................+

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#690
3D-графика
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#886
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1809
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#4857