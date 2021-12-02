fedchishinaans

Я-графический дизайнер для вашего проекта.

Меня зовут Анастасия и я начинающий дизайнер. Помимо энтузиазма и творческого мышления обладаю нестандартным и творческим подходом к каждому проекту. Дизайн-это та сфера, в которой я развиваюсь с каждым днём и стремлюсь к новому. Имею большой опыт в создании упаковки, которая будет не только визуальна красива, но и функциональна для покупателей. Так же умею разрабатывать меню для различных заведений, баннеры, логотипы.

Работаю в Corel draw, Adobe Photoshop, Illustrator. Рисую в Procreate.

Обладаю отличной усидчивостью, выполняю работу в заданный срок и обладаю навыками написания художественных текстов.

Помогу своим заказчикам выбрать типографию и выполню всю необходимую предпечатную подготовку, если возникнет в этом надобность.

На данный момент готова получать любые заказы, не гонюсь за деньгами и хочу наработать портфолио.