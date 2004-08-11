Всё, что сверху - дело моих рук. Их хватит на большее)

Работаю монтажером (4г) / дизайнером логотипов (2г). Главная фишка - есть канал на yt ;)

Заинтересовал? - Пишите, Всем рад :)

Работаю в Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects.

Владею украинским, русским и английским языками.