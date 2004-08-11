Фроллв Фёдор fedor-rita-whatfedor-rita-what
19 летТурция/Анталия
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Всё, что сверху - дело моих рук. Их хватит на большее)
Работаю монтажером (4г) / дизайнером логотипов (2г). Главная фишка - есть канал на yt ;)
Заинтересовал? - Пишите, Всем рад :)
Работаю в Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects.
Владею украинским, русским и английским языками.
Портфолио
- Клуб Выпускников МГУнет просмотров
- Everyday Companyнет просмотров
- White Cakeнет просмотров
- Affordable Loveнет просмотров
- Familikaнет просмотров
- Yortexнет просмотров
- Рекламный буклет ресторананет просмотров
- Sintra Valleyнет просмотров
- Cheeppsнет просмотров
- Примеры логотипов Школа 2116нет просмотров
- Пример монтажа роликанет просмотров