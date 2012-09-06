fedorovae

Екатерина Федорова fedorovae

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Юрист по образованию. Составление договоров, исков, претензий и подготовка документов для регистрации фирм.

Пишу пресс-релизы, грамотные,качественные тексты, СЕО - копирайтинг и рерайт.

  • SMM

    Нужна консультация по определению стратегии продвижения в соцсетях (твиттер, ФБ, ВК). А также возможно сотрудничество по самому продвижению на основе выработанной стратегии

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад