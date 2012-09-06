Нужна консультация по определению стратегии продвижения в соцсетях (твиттер, ФБ, ВК). А также возможно сотрудничество по самому продвижению на основе выработанной стратегии
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Юрист по образованию. Составление договоров, исков, претензий и подготовка документов для регистрации фирм.
Пишу пресс-релизы, грамотные,качественные тексты, СЕО - копирайтинг и рерайт.
Нужна консультация по определению стратегии продвижения в соцсетях (твиттер, ФБ, ВК). А также возможно сотрудничество по самому продвижению на основе выработанной стратегии
Компании нужно создать и оформить канал на Ютуб. Приветствуется креативность и нестандартность мышления.