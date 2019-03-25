Заказчику было озвучено, что работаю по предоплате. Предоплату я не получил, поэтому за работу не брался, заказ не принимал. Почти через полгода заказчик написал отрицательный отзыв. Вывод: непорядочный заказчик, к сотрудничеству не рекомендуется.