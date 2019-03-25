Финансовые услуги для бизнеса.
Предлагаю услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бизнес-планов, финансовых моделей, подготовке документов для банка, автоматизации учета в MS Excel, разработке сайтов, составлению различной документации, написанию текстов для сайта, подготовке презентаций и т.п.
Опыт работы в банковской сфере свыше 10 лет.
Два высших экономических образования.
Практическое знание финансового анализа, анализа инвестиционных проектов, бухгалтерской отчетности РСБУ и МСФО.
Сайт - http://business-help.org
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
4 балла
6 лет назад
Работа не выполнена
Ответный отзыв
Заказчику было озвучено, что работаю по предоплате. Предоплату я не получил, поэтому за работу не брался, заказ не принимал. Почти через полгода заказчик написал отрицательный отзыв. Вывод: непорядочный заказчик, к сотрудничеству не рекомендуется.
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга