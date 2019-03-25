feinman

Григорий feinman

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Финансовые услуги для бизнеса.

Предлагаю услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бизнес-планов, финансовых моделей, подготовке документов для банка, автоматизации учета в MS Excel, разработке сайтов, составлению различной документации, написанию текстов для сайта, подготовке презентаций и т.п.

Опыт работы в банковской сфере свыше 10 лет.

Два высших экономических образования.

Практическое знание финансового анализа, анализа инвестиционных проектов, бухгалтерской отчетности РСБУ и МСФО.

Сайт - http://business-help.org

Отзывы заказчиков

Perfekt768
Олена 
53 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
4 балла
6 лет назад
Задача просчитать стоимость авиаперелета
Работа не выполнена
Заказчику было озвучено, что работаю по предоплате. Предоплату я не получил, поэтому за работу не брался, заказ не принимал. Почти через полгода заказчик написал отрицательный отзыв. Вывод: непорядочный заказчик, к сотрудничеству не рекомендуется.
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга