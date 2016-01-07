Требуется программист для разработки программы управления трёхфазнымдвигателем постоянного токаОбласть программирования :[b]Управлениетрехфазным бесколлекторным электродвигателем постоянного тока без датчиков[/b]TheSensorless BLDC Motor DesignЯзык программирования СиПроцессор малой мощности любой фирмы,типа C8051F310, [url=http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/atmega48_88_168.htm][u][b] [/b]ATmega48/88/168[/u][/url], STM8Sxxx,и.т.д.Задача программиста:Приспособить типовую программу для управления конкретнымдвигателем,дописать ...