felyushov

Анна felyushov

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Инстаграм посты в индустрии красоты | Instagram продвижение | Аудит

Пишу посты для салонов красоты, индивидуальных мастеров.

Если у вас нет времени продвигать ваш бизнес в Инстаграм, я готова взять его на поруки.

Анализ страницы - аудит.

Оформление шапки профиля.

Оформление визуала.

Разработка стратегии продвижения.

Ваш личный консультант в работе с Инстаграм.

Отвечу на вопрос: "Почему мало клиентов из Инстаграм?"

  • Маски Stories Instagram

    Требуется создать несколько простых масок для инстаграм салона красоты. 1) с изображением логотипа или названием салона или города (Томск); 2) фильтр - пресет в теплых тонах; 3) Маска с легкой  ретушью

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    4 года назад