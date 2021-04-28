Требуется создать несколько простых масок для инстаграм салона красоты. 1) с изображением логотипа или названием салона или города (Томск); 2) фильтр - пресет в теплых тонах; 3) Маска с легкой ретушью
3D-графика11 заявок
Закрыт
4 года назад
Пишу посты для салонов красоты, индивидуальных мастеров.
Если у вас нет времени продвигать ваш бизнес в Инстаграм, я готова взять его на поруки.
Анализ страницы - аудит.
Оформление шапки профиля.
Оформление визуала.
Разработка стратегии продвижения.
Ваш личный консультант в работе с Инстаграм.
Отвечу на вопрос: "Почему мало клиентов из Инстаграм?"
Требуется создать несколько простых масок для инстаграм салона красоты. 1) с изображением логотипа или названием салона или города (Томск); 2) фильтр - пресет в теплых тонах; 3) Маска с легкой ретушью