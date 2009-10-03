fenix

Настя fenix

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Подбор вариантов доменного имени
Участвовала в конкурсе на подбор доменного имени. Предложенные варианты оказались наиболее сильными и концептуальными. Результатом сотрудничества доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик! Так же приятный в общении человек. Техническое задание по конкурсу сформулировано четко. Оперативная реакция на сообщения. Очень приятно работать с таким человеком. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Настоятельно всем рекомендую! AlekartRu, спасибо Вам за интересный конкурс. Удачи! :)
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