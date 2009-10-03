Отличный заказчик! Так же приятный в общении человек. Техническое задание по конкурсу сформулировано четко. Оперативная реакция на сообщения. Очень приятно работать с таким человеком. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Настоятельно всем рекомендую! AlekartRu, спасибо Вам за интересный конкурс. Удачи! :)