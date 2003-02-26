Дизайн сайтів

UX/Ui Designer. Минималистично, современно и по факту.

Привет

Меня зову Даниил. Я живу в Украине, в городе Одесса. я горю своим делом, поэтому хочу зажечь и ваши глаза выполненной мною работой.

Качество, стиль и коммуникация

Хоть я и недавно в этой сфере, но у меня уже имеется чувство стиля и насмотренности. Для меня важно выстроить хорошую коммуникацию с заказчиком.

Что я могу предложить вам?

Дизайн сайтов, интерфейсов, баннеров, дизайн историй для Instagram. Использую Figma, Photoshop & Illustrator.

Dribble | LinkedIn | Behance

Счет

Visa: 5375 4141 1754 3404

#дизайн сайту