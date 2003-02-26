Дизайн сайтів
UX/Ui Designer. Минималистично, современно и по факту.
Привет
Меня зову Даниил. Я живу в Украине, в городе Одесса. я горю своим делом, поэтому хочу зажечь и ваши глаза выполненной мною работой.
Качество, стиль и коммуникация
Хоть я и недавно в этой сфере, но у меня уже имеется чувство стиля и насмотренности. Для меня важно выстроить хорошую коммуникацию с заказчиком.
Что я могу предложить вам?
Дизайн сайтов, интерфейсов, баннеров, дизайн историй для Instagram. Использую Figma, Photoshop & Illustrator.
Счет
Visa: 5375 4141 1754 3404
Портфолио
- Stunning pizza1 просмотр
- Real estate company caseнет просмотров
- Quntum9 просмотров
- MINOR сторінка бренду одягу5 просмотров
- Перший екран лендінгу6 просмотров
- Перший екран сайту одягу6 просмотров