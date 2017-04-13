ferz21

Александр Цветков ferz21

 
39 летРоссия/Чебоксары
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
3D моделирование, визуализация

Дизайн, моделирование, визуализация

Образование высшее, техническое

Род деятельности: моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров.

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