3D моделирование, визуализация
Дизайн, моделирование, визуализация
Образование высшее, техническое
Род деятельности: моделирование и визуализация интерьеров и экстерьеров.
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Портфолио
- Жилой дом173 просмотра
- Поз 11 в мкр Радужный223 просмотра
- Микрорайон Радужный209 просмотров
- Многоквартирный жилой дом223 просмотра
- Жилой дом194 просмотра
- Жилой дом278 просмотров
- Многоэтажный жилой дом229 просмотров
- Микрорайон201 просмотр
- Коттедж236 просмотров
- Микрорайон305 просмотров
- Коттедж317 просмотров
- Балкон241 просмотр
3D-графика
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