fevralka

Евлалия fevralka

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Я — копирайтер. Нет, я не женщина, не девушка, не баба… У меня нет пола. Лохматая, нечесаная, с опухшими красными глазами 26-летняя тетка, сидящая за компьютером. Рядом —неизменная чашка кофе, мобильный телефон для регистрации оплат в Webmoney и тетрадка для записей литературных подвигов.

Я — Копирайтер. Наверное, с большой буквы. Заказчики свыклись с тем, что мои тексты не пестрят пустыми банальными оборотами и не напоминают писанину школьника. В них есть смысл… Кажется… Впрочем, писать на заказ я очень люблю. Случается, заберется к моим рыжим тараканам в голову очередная идейка, они вместе обсудят детали, и вот уже через несколько минут мои пальцы носятся по клавиатуре, а мозг выдает очередной не то шедевр, не то полную тарабарщину… И подходы к текстам, порой, появляются такие, что сама диву даюсь, как такое в голову могло прийти. А ведь здорово же получается!

Я — копирайтер… С многоточием. Давно забытая тушь уже засохла, 7 тюбиков помады для красоты стоят на полке, у дорогущей пудры на крышечке поселилась пыль, а когда-то любимый крем для лица утратил признаки пригодности. Внешность... А где шпильки, платья, неспешные променады по улице и сведение с ума проезжающих и проходящих мужчин? Нету. Улетучились. И тому есть только одно объяснение… Я — копирайтер…

Копирайтер ли я? Тексты пишу с журналистской манерой и любовью к замысловатым оборотам, норовлю найти материальчик поинтересней, отыскиваю нечто такое, что требует обязательного переваривания и переосмысления. Муфтонаверточные станки и гидрораспределители, замысловатые сварочные аппараты и пустой женский треп на тему соблазнения сильной половины человечества, сотня сказок, вызывающих у читателей только один вопрос: «А что курит автор сказки?» и 11 000 000 знаков уникального контента — и все это за 3,5 года работы в сети…

Я — Копирайтер? Журналист без образования, но с 8-летним стажем. Редактор без образования, но со стажем успешного редакторства в три года. И все это сопровождалось подработкой… да-да… Копирайтером! Зачем? Ума не приложу. Есть в копирайтерстве нечто такое, что не дано понять обычному журналисту. Игра слов, подбор и грамотное использование самых изощренных ключей, рерайт одного текста 3-4 раза. И… Мой словарный запас вырос в 4,5 раза. Мои речевые обороты пугают обывателей своей нестандартностью. Кажется, я разучилась говорить простыми словами.

Я — копирайтер. Только не совсем настоящий. Посуду мою, обеды готовлю, дома прибираюсь. А вот во всем остальном не отстаю от прочих барышень данной профессии… Какая прическа, товарищи? На нее уйдет 15 000 знаков уникального контента, что эквивалентно времени стрижки и укладки. Маникюр? Окститесь, господа, о чем вы? Знатете ли вы, что длинные ногти снижают скорость набора текста? К тому же это еще 10 000 знаков уникального контента доведется потратить на приведение их в порядок. Макияж? Ну, вы, милок, совсем уж транжира! Понимаете ли вы, что на наведение марафета потребуется ровно 5 000 знаков уникального контента?

Я — копирайтер. И муж мой Интернет. Я с ним провожу практически все время. У нас любовь, пониматете ли. А тот что в паспорте? Так он тоже есть. Так, видимся иногда… Спим раздельно, но он вот уже два месяца пишет мне “Я тебя люблю” и наклевает бумажку на монитор — там-то я точно прочту! Не подумайте: кормлю я его, так что в “Общество защиты мужей копирайтерш” на меня жаловаться не следует!

Я — копирайтер. Чувство времени утрачено, уж не припомню, когда в послдений раз обновляла гардероб и ездила за город. Знаю, что и в этом году подвальный загар не заменится шоколадным отливом… Хотя… Стоп! Я же, в конце концов, женщина! Пойду накуплю себе с десяток платьев, босоножек, распущу свою рыжую шевелюру, подкрашу свои большие серо-зеленые глаза и пойду на улицу. И пусть муж ловит завистливые взгляды проходящих мимо мужчин, а сын знает, что у него самая красивая мама!

— Тук-тук…

Кажется, кто-то пришел в аську и кто-то будет просить написать нечто не банальное, яркое и неперменно чувственное для главной странички сайта…

Прости, заказчик! Я пойду, побуду пару часиков женщиной и обязательно вернусь.

Копирайтер ушел, но обещал вернуться…

Немного авторской отсебятины...

Нам так хочется улыбок, радости, успеха. Только не учитываем мы, что между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой «у меня нет времени». Никогда не говорите, что у вас нет времени на что-то! Времени у вас столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна, Льва Толстого, Баха и Моцарта… Разница только в том, что обычный человек ищет способы провести время, а умный — грамотно его использует! Ведь попусту потраченное время — это один из отходов, который не подлежит переработке. Если вам нужно найти для чего-то время, то просто возьмите его! И напоследок еще одна маленькая истина… Если однажды вам будет плохо и грустно, и вы захотите найти человека, который сможет одолеть любую беду, сможет решить любую проблему и просто сделает вас счастливым, не отчаивайтесь и не ищите! Просто подойдите к зеркалу и скажите «Привет!»… И все у вас получится!

Однажды оказавшись в сети, люди начинают беззащитно трепыхаться, словно обессиленные мухи. Жертвы запутываются в паутине, а паук-Интернет подкрадывается к своим жертвам на тонких лапах проводов и высасывает до последней капли самое дорогое, что есть у каждого человека — его время.

Почему я пишу со скобочками? Скобочки обнимают слова и от этого становится немного теплее.

http://o-woman.ru/lichnoe/107-znakomstvo-v-internete-kto-est-kto.html

http://fruto.ru/2011/08/галстук-с-рубашкой-с-коротким-рукавом/

http://fruto.ru/2011/08/самые-большие-пенисы-в-мире/

http://fruto.ru/2011/08/как-из-джинс-сделать-шорты/

http://fruto.ru/2011/08/женщины-в-сети/

http://p-relations.ru/rabota-i-zarabotok-kopirajterom.html

http://p-relations.ru/devalvaciya-belorusskogo-rublya.html

http://pop-obozrenie.net/dengi-pahnut-ladanom/

http://pop-obozrenie.net/kak-sozdat-sektu/

http://lifehacknews.ru/ — хакеры жизни.

P.S.

Почему нет ссылок на старые работы? Кому интересно ползать по ссылкам на разные сайты? Стиль изложения и без того понятен из того, что я написала в резюме. Это, конечно, не резюме, а поток свободных мыслей, но коль вам пришлось по душе и вы хотите увидеть примеры статей на нужную вам тематику, то я охотно скину вам ссылки...

Пишу обо всем: муфтонаверточные станки, гидрораспределители, автозапчасти, строительство и ремонт, на темы психологии и женских проблем... Не люблю разве что форекс и IT, но если вы красиво попросите в денежном измерении, то возьмусь за изучение и этих вопросов.

Из реального опыта ( то есть то, с чем приходилось работать своими руками): несколько видов штукатурок (в том числе венецинаская), оклейка обоев, покраска полов.

Далее...

Я — швея... Шила на заказ свадебные платья, шторы, детскую одежду оригинального дизайна. Мой гардероб на 70 % состоит из одежды собственного пошива. Постельное белье на 100 % моей работы. С темой знакома на твердую "4" по пятибалльной шкале. Шитье — это хобби, которое позволяет отвлечься от компьютера.

Опытный пользователь всего адобовского пакета программ: индизайн и фотошоп в совершенстве, остальные — на 70 %. Знаю CorelDRAW и изучаю 3ds max.

Уже четвертый год работаю редактором в журнале рекламного характера. О рекламе знаю много. Рисовала макеты, придумывала слоганы и рекламные компании. Там же освоила дизайн и верстку для полиграфии.

А по призванию, все же, я журналист... И этого у меня не отнять. Мое, и все тут!

CorelDRAW3ds MaxPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Dux
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
0 баллов
12 лет назад
Легкие приятные статьи
Заказал у Лолы 15 статей по 3000 знаков каждая. Оплата по $6 за статью, в сумме $90. 11 августа проплатил аванс $45. 9 сентября получил 4 статьи, после чего Лола не отвечает ни в аське, ни в личке этого сервиса. Причем видно, что на сервис заходит, и статус в аське меняется. Сейчас уже 27 сентября, несколько раз пытался достучаться - не отвечает. Лола, так дела не делают. С таким отношением к клиентам репутацию надежного исполнителя себе не сделаешь.
xamtal
Леонид 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Статья на главную страницу, беременность, дети.
Лола пишет отличные статьи, хороший стиль написания, с первых строк статья затягивает и хочется дочитать до конца.
Работать было очень приятно. Задачи были поставлены четко, оплату получила сразу без задержек и отговорок. Спасибо)
Ответный отзыв
elenadizainer
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Современная реклама
Благодарна Лоле за качественно выполненное задание, особенно за то, что она темой владеет профессионально и мне подкинула мысли))). Пишет быстро, присылает вовремя!
Понравилось сотрудничество с Еленой. Все было очень быстро, четко и без проволочек. А еще Елена — талантливый дизайнер)
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ivorob
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Описать двух человек для статьи (Срочно)
Работу надо было сделать в краткие сроки. Лола выполнила данный проект на 10 баллов, потратив при этом лишь часть отведенного времени. За оставшееся время мне было предложено еще несколько вариантов, которые также пригодились. Безмерно благодарен!
Благодарю Ивана за предоставленную мне возможность получить истинное удовольствие от выполнения проекта. Была дана четкая задача, я получала оперативные ответа на вопросы и неожиданно быстро получила оплату за сделанную работу. Спасибо)
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littlemary
Мария 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Статья о развитии ребенка
Грамотно, интересно, креативно. Очень довольна работой с Лолой. В 10-ку с выбором исполнителя)))
Спасибо, Мария. С вами было очень приятно работать! Побольше бы таких адекватных заказчиков!
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