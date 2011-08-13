Я — копирайтер. Нет, я не женщина, не девушка, не баба… У меня нет пола. Лохматая, нечесаная, с опухшими красными глазами 26-летняя тетка, сидящая за компьютером. Рядом —неизменная чашка кофе, мобильный телефон для регистрации оплат в Webmoney и тетрадка для записей литературных подвигов.

Я — Копирайтер. Наверное, с большой буквы. Заказчики свыклись с тем, что мои тексты не пестрят пустыми банальными оборотами и не напоминают писанину школьника. В них есть смысл… Кажется… Впрочем, писать на заказ я очень люблю. Случается, заберется к моим рыжим тараканам в голову очередная идейка, они вместе обсудят детали, и вот уже через несколько минут мои пальцы носятся по клавиатуре, а мозг выдает очередной не то шедевр, не то полную тарабарщину… И подходы к текстам, порой, появляются такие, что сама диву даюсь, как такое в голову могло прийти. А ведь здорово же получается!

Я — копирайтер… С многоточием. Давно забытая тушь уже засохла, 7 тюбиков помады для красоты стоят на полке, у дорогущей пудры на крышечке поселилась пыль, а когда-то любимый крем для лица утратил признаки пригодности. Внешность... А где шпильки, платья, неспешные променады по улице и сведение с ума проезжающих и проходящих мужчин? Нету. Улетучились. И тому есть только одно объяснение… Я — копирайтер…

Копирайтер ли я? Тексты пишу с журналистской манерой и любовью к замысловатым оборотам, норовлю найти материальчик поинтересней, отыскиваю нечто такое, что требует обязательного переваривания и переосмысления. Муфтонаверточные станки и гидрораспределители, замысловатые сварочные аппараты и пустой женский треп на тему соблазнения сильной половины человечества, сотня сказок, вызывающих у читателей только один вопрос: «А что курит автор сказки?» и 11 000 000 знаков уникального контента — и все это за 3,5 года работы в сети…

Я — Копирайтер? Журналист без образования, но с 8-летним стажем. Редактор без образования, но со стажем успешного редакторства в три года. И все это сопровождалось подработкой… да-да… Копирайтером! Зачем? Ума не приложу. Есть в копирайтерстве нечто такое, что не дано понять обычному журналисту. Игра слов, подбор и грамотное использование самых изощренных ключей, рерайт одного текста 3-4 раза. И… Мой словарный запас вырос в 4,5 раза. Мои речевые обороты пугают обывателей своей нестандартностью. Кажется, я разучилась говорить простыми словами.

Я — копирайтер. Только не совсем настоящий. Посуду мою, обеды готовлю, дома прибираюсь. А вот во всем остальном не отстаю от прочих барышень данной профессии… Какая прическа, товарищи? На нее уйдет 15 000 знаков уникального контента, что эквивалентно времени стрижки и укладки. Маникюр? Окститесь, господа, о чем вы? Знатете ли вы, что длинные ногти снижают скорость набора текста? К тому же это еще 10 000 знаков уникального контента доведется потратить на приведение их в порядок. Макияж? Ну, вы, милок, совсем уж транжира! Понимаете ли вы, что на наведение марафета потребуется ровно 5 000 знаков уникального контента?

Я — копирайтер. И муж мой Интернет. Я с ним провожу практически все время. У нас любовь, пониматете ли. А тот что в паспорте? Так он тоже есть. Так, видимся иногда… Спим раздельно, но он вот уже два месяца пишет мне “Я тебя люблю” и наклевает бумажку на монитор — там-то я точно прочту! Не подумайте: кормлю я его, так что в “Общество защиты мужей копирайтерш” на меня жаловаться не следует!

Я — копирайтер. Чувство времени утрачено, уж не припомню, когда в послдений раз обновляла гардероб и ездила за город. Знаю, что и в этом году подвальный загар не заменится шоколадным отливом… Хотя… Стоп! Я же, в конце концов, женщина! Пойду накуплю себе с десяток платьев, босоножек, распущу свою рыжую шевелюру, подкрашу свои большие серо-зеленые глаза и пойду на улицу. И пусть муж ловит завистливые взгляды проходящих мимо мужчин, а сын знает, что у него самая красивая мама!

— Тук-тук…

Кажется, кто-то пришел в аську и кто-то будет просить написать нечто не банальное, яркое и неперменно чувственное для главной странички сайта…

Прости, заказчик! Я пойду, побуду пару часиков женщиной и обязательно вернусь.

Копирайтер ушел, но обещал вернуться…

Немного авторской отсебятины...

Нам так хочется улыбок, радости, успеха. Только не учитываем мы, что между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой «у меня нет времени». Никогда не говорите, что у вас нет времени на что-то! Времени у вас столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна, Льва Толстого, Баха и Моцарта… Разница только в том, что обычный человек ищет способы провести время, а умный — грамотно его использует! Ведь попусту потраченное время — это один из отходов, который не подлежит переработке. Если вам нужно найти для чего-то время, то просто возьмите его! И напоследок еще одна маленькая истина… Если однажды вам будет плохо и грустно, и вы захотите найти человека, который сможет одолеть любую беду, сможет решить любую проблему и просто сделает вас счастливым, не отчаивайтесь и не ищите! Просто подойдите к зеркалу и скажите «Привет!»… И все у вас получится!

Однажды оказавшись в сети, люди начинают беззащитно трепыхаться, словно обессиленные мухи. Жертвы запутываются в паутине, а паук-Интернет подкрадывается к своим жертвам на тонких лапах проводов и высасывает до последней капли самое дорогое, что есть у каждого человека — его время.

Почему я пишу со скобочками? Скобочки обнимают слова и от этого становится немного теплее.

http://o-woman.ru/lichnoe/107-znakomstvo-v-internete-kto-est-kto.html

http://fruto.ru/2011/08/галстук-с-рубашкой-с-коротким-рукавом/

http://fruto.ru/2011/08/самые-большие-пенисы-в-мире/

http://fruto.ru/2011/08/как-из-джинс-сделать-шорты/

http://fruto.ru/2011/08/женщины-в-сети/

http://p-relations.ru/rabota-i-zarabotok-kopirajterom.html

http://p-relations.ru/devalvaciya-belorusskogo-rublya.html

http://pop-obozrenie.net/dengi-pahnut-ladanom/

http://pop-obozrenie.net/kak-sozdat-sektu/

http://lifehacknews.ru/ — хакеры жизни.

P.S.

Почему нет ссылок на старые работы? Кому интересно ползать по ссылкам на разные сайты? Стиль изложения и без того понятен из того, что я написала в резюме. Это, конечно, не резюме, а поток свободных мыслей, но коль вам пришлось по душе и вы хотите увидеть примеры статей на нужную вам тематику, то я охотно скину вам ссылки...

Пишу обо всем: муфтонаверточные станки, гидрораспределители, автозапчасти, строительство и ремонт, на темы психологии и женских проблем... Не люблю разве что форекс и IT, но если вы красиво попросите в денежном измерении, то возьмусь за изучение и этих вопросов.

Из реального опыта ( то есть то, с чем приходилось работать своими руками): несколько видов штукатурок (в том числе венецинаская), оклейка обоев, покраска полов.

Далее...

Я — швея... Шила на заказ свадебные платья, шторы, детскую одежду оригинального дизайна. Мой гардероб на 70 % состоит из одежды собственного пошива. Постельное белье на 100 % моей работы. С темой знакома на твердую "4" по пятибалльной шкале. Шитье — это хобби, которое позволяет отвлечься от компьютера.

Опытный пользователь всего адобовского пакета программ: индизайн и фотошоп в совершенстве, остальные — на 70 %. Знаю CorelDRAW и изучаю 3ds max.

Уже четвертый год работаю редактором в журнале рекламного характера. О рекламе знаю много. Рисовала макеты, придумывала слоганы и рекламные компании. Там же освоила дизайн и верстку для полиграфии.

А по призванию, все же, я журналист... И этого у меня не отнять. Мое, и все тут!