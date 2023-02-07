Графический дизайнер

На своем дизайнерском пути я поработала в большом количестве различных программ, с помощью которых я воплотила в жизнь свои задумки и идеи. Некоторые из них можно увидеть в моем портфолио. Все эти программы можно разделить на те, в которых я постоянно работаю (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Figma) и на те, которые я уже неплохо знаю и постепенно в них разбираюсь (After Effects (могу сделать несложную анимацию), InDesign, Blender(умею делать несложные 3d штуки) и CorelDraw). Помимо графических программ, я умею работать в PowerPoint, Notion, Office365, Tilda.

Мне кажется, я перепробовала практически все виды работ, которые только можно. Я умею делать дизайн постеров, баннеров, лендингов, социальных сетей, упаковки, рекламных материалов, мерча, этикеток, создавать простую анимацию, 3d изображения,

Что-то получается отлично, с чем-то нужно еще поработать, а до чего-то я еще не добралась, но все впереди.

Плюсом, у меня есть высшее экономическое образование, поэтому я понимаю, как работает рынок, а так же умею структурировать большой объем информации и соблюдать дедлайны.

Самая большая мотивация для меня – это видеть результат своей работы и понимать, что он действительно приносит пользу.