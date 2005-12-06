ffp

Гость ffp

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Разработка и контроль реализации дизайн-проектов интерьеров жилых и общественных помещений (компьютерная визуализация, ручная графика);

Архитектурное проектирование жилых (коттеджи) и общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, офисные здания);

Защита проектов, работа с заказчиком, авторский надзор;

Ландшафтный дизайн;

Дизайн малых архитектурных форм;

Разработка корпоративного и фирменного стиля;

Дизайн выставочных стендов и обрудования;

Дизайн сувенирной и полиграфической продукции (корпоративный журнал, имиджевые буклеты, календари и т.п.);