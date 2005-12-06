Необходимо сделать сайт компании, занимающейся архитектурным проектированием. Техническое задание и концепция разработаны. От Вас - макет + вёрстка.
Дизайн сайтов34 заявки
Закрыт
18 лет назад
Разработка и контроль реализации дизайн-проектов интерьеров жилых и общественных помещений (компьютерная визуализация, ручная графика);
Архитектурное проектирование жилых (коттеджи) и общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, офисные здания);
Защита проектов, работа с заказчиком, авторский надзор;
Ландшафтный дизайн;
Дизайн малых архитектурных форм;
Разработка корпоративного и фирменного стиля;
Дизайн выставочных стендов и обрудования;
Дизайн сувенирной и полиграфической продукции (корпоративный журнал, имиджевые буклеты, календари и т.п.);
Необходимо сделать сайт компании, занимающейся архитектурным проектированием. Техническое задание и концепция разработаны. От Вас - макет + вёрстка.