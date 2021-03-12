Молодой энтузиаст с 4+ летним опытом разработки программного обеспечения.

Я могу разрабатывать как мобильные приложения, так и игры. Я знаю языки программирования, такие как Swift, C# и Java Script. Свободно владею английским и русским языками.

Технические навыки: Swift, Xcode, Map Kit, Scene Kit, Store Kit, Firebase, Дополненная реальность (AR), C#, Java Script, Веб-сервис [REST / SOAP], SQL, Web Socket, Unity, UI, Электронная коммерция, Stripe, Xamarin, React Native, Объект Ориентированный дизайн, работа в команде.