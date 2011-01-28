Здравствуйте,меня зовут Стелла,специализируюсь на написании качественных,грамотных,читабельных текстов.

Имею технические навыки Word,Exel,Photoshop.На отлично знаю русский,украинский языки.

Высшее юридическое образование получила в Днепропетровском национальном университете.

Окончила обучение по системе ДЭИР(дополнительное энерго-информационное развитие личности).

Мой дорогой заказчик,я:

-всесторонне развита

-энергична

-ответственна

-исполнительна,

поэтому со мной можно работать.

Оплата Webmoney.

Связаться со мной можно с помощью e-meil [email protected].

Буду рада каждому,кто ищет сотрудничества!