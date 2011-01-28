Здравствуйте,меня зовут Стелла,специализируюсь на написании качественных,грамотных,читабельных текстов.
Имею технические навыки Word,Exel,Photoshop.На отлично знаю русский,украинский языки.
Высшее юридическое образование получила в Днепропетровском национальном университете.
Окончила обучение по системе ДЭИР(дополнительное энерго-информационное развитие личности).
Мой дорогой заказчик,я:
-всесторонне развита
-энергична
-ответственна
-исполнительна,
поэтому со мной можно работать.
Оплата Webmoney.
Связаться со мной можно с помощью e-meil [email protected].
Буду рада каждому,кто ищет сотрудничества!
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