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Вадим filefind

 
49 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программирование PHP, MySQL, CSS, HTML, Ajax

Программирование PHP, MySQL, CSS, HTML, Ajax.

PHPMySQLHTMLCSSAjax
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Отзывы заказчиков
irAlex
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
15 лет назад
2 функции работы с изображениями (работы на час)
Рекомендую Вадима, как ответственного исполнителя. Работа сделана качественно и в срок.
Александр отлично разъяснил задачу. Ответил на все интересующие вопросы. Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга