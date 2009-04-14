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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Рекомендую Вадима, как ответственного исполнителя. Работа сделана качественно и в срок.
Ответный отзыв
Александр отлично разъяснил задачу. Ответил на все интересующие вопросы. Хороший заказчик. Рекомендую.
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