Видеомонтажи любого типа для любых предприятий, со вкусом :)

Имею опыт в Premiere Pro, After Effects более 5 лет и до сих пор обучаюсь новым фишкам и трендам. Рекламные ролики, соц опросы, нарезки - все что пожелает ваша душа за короткие сроки!