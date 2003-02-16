Видеомонтажи любого типа для любых предприятий, со вкусом :)
Имею опыт в Premiere Pro, After Effects более 5 лет и до сих пор обучаюсь новым фишкам и трендам. Рекламные ролики, соц опросы, нарезки - все что пожелает ваша душа за короткие сроки!
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Портфолио
- KEIPKER PODCAST34 просмотра
- День Победы36 просмотров
- Animecon in Aktobe39 просмотров
- Judeyia39 просмотров
- MidMarFam22 просмотра
- Student Profile22 просмотра
- Мерч MidMar.community15 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Спасибо за профессиональный подход к работе! Всё по ТЗ, в срок, с уточняющими вопросами. Рекомендую!
Ответный отзыв
Одно удовольствие работать с Иваном! Предоставил четкоё тз, всегда доступен ответить, быстрая оплата после завершения проекта.