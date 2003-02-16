filoseus

Раймбек filoseus

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтажи любого типа для любых предприятий, со вкусом :)

Имею опыт в Premiere Pro, After Effects более 5 лет и до сих пор обучаюсь новым фишкам и трендам. Рекламные ролики, соц опросы, нарезки - все что пожелает ваша душа за короткие сроки!

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Отзывы заказчиков

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
3 года назад
Нарезать интервью по сценарию
Спасибо за профессиональный подход к работе! Всё по ТЗ, в срок, с уточняющими вопросами. Рекомендую!
Одно удовольствие работать с Иваном! Предоставил четкоё тз, всегда доступен ответить, быстрая оплата после завершения проекта.
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