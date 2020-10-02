finagin_artem

Артем Финагин finagin_artem

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

﻿Привет!

Я UX/UI дизайнер. В дизайне и проектирование интерфейсов более 3-х лет. Занимаюсь разработкой как простых посадочных страниц и лендингов, так и сложных многофункциональных проектов.  Ссылки на мое портфолио: 

Behance; Dribble

Что могу предложить?  

  • Дизайн web интерфейсов
  • Дизайн мобильных приложений
  • Дизайн сайтов и посадочных страниц

﻿UX компетенции

  • Прототипирование
  • Макетирование
  • Построение CJM, User Story Map
  • и т.д.

UI компетенции

  • Разработка UI Kit-ов
  • Анимация проекта
  • Отрисовка иллюстраций, иконок, инфографика
  • и т.д.

Мои рабочие инструменты

  • Figma, Sketch
  • Adobe Photoshop, Illustator, InDesign, Affter Effects
  • InVision, Principal, Axure, Marvel, Miro

Контактная информация

Телефон: +7 964 598 12 21 

E-mail: [email protected]

Telegram: @ArtemFinagin

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияFigma
Портфолио