﻿Привет!

Я UX/UI дизайнер. В дизайне и проектирование интерфейсов более 3-х лет. Занимаюсь разработкой как простых посадочных страниц и лендингов, так и сложных многофункциональных проектов. Ссылки на мое портфолио:

Behance; Dribble

Что могу предложить?

Дизайн web интерфейсов

Дизайн мобильных приложений

Дизайн сайтов и посадочных страниц

﻿UX компетенции

Прототипирование

Макетирование

Построение CJM, User Story Map

и т.д.

UI компетенции

Разработка UI Kit-ов

Анимация проекта

Отрисовка иллюстраций, иконок, инфографика

и т.д.

Мои рабочие инструменты

Figma, Sketch

Adobe Photoshop, Illustator, InDesign, Affter Effects

InVision, Principal, Axure, Marvel, Miro

Контактная информация

Телефон: +7 964 598 12 21

E-mail: [email protected]

Telegram: @ArtemFinagin