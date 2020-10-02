Привет!
Я UX/UI дизайнер. В дизайне и проектирование интерфейсов более 3-х лет. Занимаюсь разработкой как простых посадочных страниц и лендингов, так и сложных многофункциональных проектов. Ссылки на мое портфолио:
Что могу предложить?
- Дизайн web интерфейсов
- Дизайн мобильных приложений
- Дизайн сайтов и посадочных страниц
UX компетенции
- Прототипирование
- Макетирование
- Построение CJM, User Story Map
- и т.д.
UI компетенции
- Разработка UI Kit-ов
- Анимация проекта
- Отрисовка иллюстраций, иконок, инфографика
- и т.д.
Мои рабочие инструменты
- Figma, Sketch
- Adobe Photoshop, Illustator, InDesign, Affter Effects
- InVision, Principal, Axure, Marvel, Miro
Контактная информация
Телефон: +7 964 598 12 21
E-mail: [email protected]
Telegram: @ArtemFinagin
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Stera119 просмотров
- Glitch - Gaming platform114 просмотров
- Taxo114 просмотров
- Food app99 просмотров