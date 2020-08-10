Иллюстратор

﻿Обо мне

Привет, меня зовут Даша. Занимаюсь digital иллюстрацией более года.

Рисую стилизованные портреты, персонажей или концепт-дизайн для персонажей.

Сделаю для вас эксклюзивные стикеры, аватарки, портреты.

Мои навыки

Основы рисунка, фигура, портрет, эскизирование, полноформатный композиционный рисунок

Мои инструменты

Adobe Illustrator

Procreate

PainTool SAI