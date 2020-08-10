Дарья Финагина finagina_dashafinagina_dasha
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Иллюстратор
Обо мне
Привет, меня зовут Даша. Занимаюсь digital иллюстрацией более года.
Рисую стилизованные портреты, персонажей или концепт-дизайн для персонажей.
Сделаю для вас эксклюзивные стикеры, аватарки, портреты.
Мои навыки
Основы рисунка, фигура, портрет, эскизирование, полноформатный композиционный рисунок
Мои инструменты
Adobe Illustrator
Procreate
PainTool SAI
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Портфолио
- Иллюстрация персонажа76 просмотров
- Иллюстрация к книге68 просмотров
- Концепт-дизайн персонажа72 просмотра
- Иллюстрация в жанре фэнтази73 просмотра
- Персонаж (автопортрет)56 просмотров
- Illustration51 просмотр