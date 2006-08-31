find_designer

Гость find_designer

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер Flash игр

    Ищем профессионального дизайнера/художника, который может красиво рисовать игры во flash в различных стилях. Работа большая, оплата хорошая.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо создать дизайн сайта в строгом деловом стиле, для компании, которая занимается игровой тематикой. Объем около 15 страниц. Будет предоставлен логотип, контент и некоторые графические материалы игр компании. Все остальное нужно разработать. Вариант "тяп-ляп из страниц, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад