find_designer

Необходимо создать дизайн сайта в строгом деловом стиле, для компании, которая занимается игровой тематикой. Объем около 15 страниц. Будет предоставлен логотип, контент и некоторые графические материалы игр компании. Все остальное нужно разработать. Вариант "тяп-ляп из страниц, ...