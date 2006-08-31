find_designer

Ищем профессионального дизайнера/художника, который может красиво рисовать игры во flash в различных стилях. Работа большая, оплата хорошая.
Иллюстрации и Рисунки6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Ищем профессионального дизайнера/художника, который может красиво рисовать игры во flash в различных стилях. Работа большая, оплата хорошая.
Ищу дизайнера программных интерфейсов. Оплата высокая.
Необходимо создать дизайн сайта в строгом деловом стиле, для компании, которая занимается игровой тематикой. Объем около 15 страниц. Будет предоставлен логотип, контент и некоторые графические материалы игр компании. Все остальное нужно разработать. Вариант "тяп-ляп из страниц, ...