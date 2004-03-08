Вячеслав , 18 лет.
Учусь и занимаюсь фрилансом в свое удовольствие.
Владею следующими программами:
✓ Adobe Premier Pro - программа профессионального уровня, используемая для редактирования короткометражных видеороликов, фильмов.Опыт работы 2 года.
✓ Adobe Photoshop✓ - используют фотографы, художники, графические и веб-дизайнеры, а также все, кто так или иначе работает с компьютерной обработкой изображений.Опыт работы год.
✓ Также , на данный момент изучаю After Effects , что уже повышает мой уровень и компетенции.
Имею опыт в создании обложек для музыкальных релизов(ранее был основной род деятельности), обработке фото и создании видеороликов(как для игрового контента, так и любого другого)
☆Всегда соблюдаю дедлайны
☆Вы можете быть уверены в качестве выполнения своего заказа
☆Всегда вношу правки по вашему желанию и отношусь к этому с пониманием
☆Быстро откликаюсь и договариваюсь о времени выполнения заказа
Начинал свой путь в дизайне с курса по Дизайну от Гультяева.
Видеомонтаж был как хобби,создавал видео для себя по интересным мне играм.