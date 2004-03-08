Вячеслав , 18 лет.

Учусь и занимаюсь фрилансом в свое удовольствие.

Владею следующими программами:

✓ Adobe Premier Pro - программа профессионального уровня, используемая для редактирования короткометражных видеороликов, фильмов.Опыт работы 2 года.

✓ Adobe Photoshop✓ - используют фотографы, художники, графические и веб-дизайнеры, а также все, кто так или иначе работает с компьютерной обработкой изображений.Опыт работы год.

✓ Также , на данный момент изучаю After Effects , что уже повышает мой уровень и компетенции.

Имею опыт в создании обложек для музыкальных релизов(ранее был основной род деятельности), обработке фото и создании видеороликов(как для игрового контента, так и любого другого)

☆Всегда соблюдаю дедлайны

☆Вы можете быть уверены в качестве выполнения своего заказа

☆Всегда вношу правки по вашему желанию и отношусь к этому с пониманием

☆Быстро откликаюсь и договариваюсь о времени выполнения заказа

Начинал свой путь в дизайне с курса по Дизайну от Гультяева.

Видеомонтаж был как хобби,создавал видео для себя по интересным мне играм.