finraag

Yakovenko Eugeny finraag

 
38 летУкраина/Симферополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Профессиональным дизайном занимаюсь 4 года.

Самые интересные на данный момент направления, это:

- создание айдентики: фирменный стиль, лого

- полиграфия (буклеты, дизайн обложек), иллюстрации (вектор и растр)

- оптимизация интерфейсов, сайтов, адаптация под разные фокус-группы

- дизайн сайтов

- фотографирование и обработка фотографий

Все свои работы стараюсь выполнять красиво, качественно и в срок.

В разделе портфолио ( http://weblancer.net/users/finraag/portfolio/ ) работы разных лет. Обращайте внимание на год в описании.

Рекомендации людей, с которыми я работал: http://weblancer.net/users/finraag/reviews/

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ssws
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
0 баллов
17 лет назад
Редизайн сайта Povara Net
Работа не сделана, ссылается на проблемы со временем.
g2105
Гор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
$50
10 баллов
17 лет назад
Техническая флеш-анимация
Только приятные эмоции от работы. Спасибо.
Вторая работа с этим заказчиком - второе выгодное сотрудничество. Своевременная оплата и дельное руководство.
Ответный отзыв
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
$50
10 баллов
17 лет назад
Логотип для книжного издательства.
Хорошо очень все выполнил... Предоставил очень много вариантов, все исправлял что нужно. Спасибо. Работаем дальше...
Порядочный заказчик, толковый. Деньги (WM) перевел вовремя и в полном размере.
Ответный отзыв
posvad
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Рисунок - карта болезней
Великолепный работник. Не только качественно и в срок выполнил работу, но душой радел за свой продукт. Креативен и конструктивен. Внес много полезных предложений. Покладист. Рекомендую всем.
Очень порядочный заказчик. Предоставил полный набор материалов, исчерпывающее руководство. Системный подход к заданию помог выполнить его быстрее и качественнее.
Ответный отзыв