Профессиональным дизайном занимаюсь 4 года.
Самые интересные на данный момент направления, это:
- создание айдентики: фирменный стиль, лого
- полиграфия (буклеты, дизайн обложек), иллюстрации (вектор и растр)
- оптимизация интерфейсов, сайтов, адаптация под разные фокус-группы
- дизайн сайтов
- фотографирование и обработка фотографий
Все свои работы стараюсь выполнять красиво, качественно и в срок.
В разделе портфолио ( http://weblancer.net/users/finraag/portfolio/ ) работы разных лет. Обращайте внимание на год в описании.
Рекомендации людей, с которыми я работал: http://weblancer.net/users/finraag/reviews/
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$0
0 баллов
17 лет назад
Работа не сделана, ссылается на проблемы со временем.
$100
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
17 лет назад
Только приятные эмоции от работы. Спасибо.
Ответный отзыв
Вторая работа с этим заказчиком - второе выгодное сотрудничество. Своевременная оплата и дельное руководство.
$50
10 баллов
17 лет назад
Хорошо очень все выполнил... Предоставил очень много вариантов, все исправлял что нужно. Спасибо. Работаем дальше...
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, толковый. Деньги (WM) перевел вовремя и в полном размере.
$0
10 баллов
17 лет назад
Великолепный работник. Не только качественно и в срок выполнил работу, но душой радел за свой продукт. Креативен и конструктивен. Внес много полезных предложений. Покладист. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Очень порядочный заказчик. Предоставил полный набор материалов, исчерпывающее руководство. Системный подход к заданию помог выполнить его быстрее и качественнее.