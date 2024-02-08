firestartework

Евгений

Навыки:

- PHP

- smarty

- twig

- JavaScript (jQuery, ReactJS, Angular, Vue)

- MySql

- HTML5

- CSS3

- SASS, LESS (препроцессор CSS)

- Bootstrap 2-5

- Работаю с CMS

и другое



Услуги:

- Создание сайтов как на CMS так и самопис

- Написание или адаптация модулей, плагинов, шаблонов CMS

- Доработка и написание скриптов

- Интеграции и написание с нуля API

- Доработка сайтов

и другое.

Что делаю еще:

- Настройка сайтов, подключение доменов

- Интеграция CRM и платёжных систем

- Установка сайтов

- Переношу сайты на другие хостинги / vds, домены

Почему стоит работать со мной:

- К каждому проекту подбираю индивидуальный подход

- Могу как написать с нуля, так и работать с чужим кодом

- По завершению проекта с удовольствием помогаю его поддерживать

Гарантирую:

- Соблюдение сроков

- Качественную работу

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору, общение

Сотрудничество невозможно, если:

- Вы часто пропадаете ещё на стадии обсуждения проекта;

- у Вас нет конкретной постановки задачи;

- Ваш бюджет на порядок ниже рынка;

- Вы не можете быть на связи в ходе выполнения работы;

Не работаю за еду!



Благодарю за внимание, буду рад ответить на оставшиеся вопросы в личных сообщениях!