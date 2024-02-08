firestartework

Навыки:
- PHP
- smarty
- twig
- JavaScript (jQuery, ReactJS, Angular, Vue)
- MySql
- HTML5
- CSS3
- SASS, LESS (препроцессор CSS)
- Bootstrap 2-5
- Работаю с CMS
и другое
Услуги:
- Создание сайтов как на CMS так и самопис
- Написание или адаптация модулей, плагинов, шаблонов CMS
- Доработка и написание скриптов
- Интеграции и написание с нуля API
- Доработка сайтов
и другое.
Что делаю еще:
- Настройка сайтов, подключение доменов
- Интеграция CRM и платёжных систем
- Установка сайтов
- Переношу сайты на другие хостинги / vds, домены
Почему стоит работать со мной:
- К каждому проекту подбираю индивидуальный подход
- Могу как написать с нуля, так и работать с чужим кодом
- По завершению проекта с удовольствием помогаю его поддерживать
Гарантирую:
- Соблюдение сроков
- Качественную работу
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору, общение
Сотрудничество невозможно, если:
- Вы часто пропадаете ещё на стадии обсуждения проекта;
- у Вас нет конкретной постановки задачи;
- Ваш бюджет на порядок ниже рынка;
- Вы не можете быть на связи в ходе выполнения работы;
Не работаю за еду!
Благодарю за внимание, буду рад ответить на оставшиеся вопросы в личных сообщениях!